Luxemburg: Praktizieren trotz Berufsverbot – Wie gelingt es Ärzten die Behörden zu täuschen?

Trotz Berufsverbot gibt es Ärzte, die illegalerweise weiter praktizieren. Möglich macht das ein Umzug hinter die Landesgrenze. Auch das Großherzogtum bleibt von solchen Machenschaften nicht verschont. Zwar sei das Phänomen nicht neu, dennoch seien die Behörden immer noch machtlos, während sich betroffene Patienten eigentlich in Sicherheit wähnen, erklärt Dr. Roger Heftrich, Generalsekretär des Collège médical in Luxemburg.

Laut Dr. Heftrich gebe es in Luxemburg etwa ein halbes Dutzend solcher Vorfälle, mehrere Fachbereiche betreffend. Die meisten dieser Betrüger kommen demnach aus der Großregion und sind in ihrem Heimatland zur «Persona non grata» geworden, häufig wegen fehlerhafter Rechnungsstellung. In manchen Fällen wird ihnen Versicherungsbetrug vorgeworfen, seltener handele es sich hingegen um zweifelhafte Praktiken oder Inkompetenz.