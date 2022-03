«Das macht einen nervös» : Pratt musst bei Schwarzenegger ran

Chris Pratt hat ganz klassisch bei Arnold Schwarzenegger um Katherines Hand angehalten. Ein Moment, den der Schauspieler nicht so schnell vergessen wird.

Laut Daily Mail hielt der «Guardians of the Galaxy»-Schauspieler nämlich vorher bei Papa Schwarzenegger um Katherines Hand an. Wie aufgeregt er vor diesem Moment war, verriet Pratt nun am Rand der Premiere von «The Lego Movie 2: The Second Part» der US-TV-Show Extra: «Nun, ich denke, jeder, der eine Tradition schätzt und einen Vater um die Hand seiner Tochter bittet ... es ist unweigerlich etwas, das einen nervös macht, aber das ist irgendwie schön.»