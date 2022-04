Luxemburg : Preisdruck bei vielen Bestandsimmobilien lässt nach

LUXEMBURG – Häuser und Wohnungen sind im Großherzogtum in den vergangenen sechs Monaten zwar erneut teurer geworden, allerdings nicht mehr in dem Maße, wie im Halbjahr zuvor.

In einigen Regionen Luxemburgs lässt der Preisdruck auf Bestandsimmobilien nach.

Die Preise für Bestandsimmobilien im Großherzogtum setzen ihre Aufwärtstrend fort, allerdings in einem langsameren Tempo. Laut der jüngsten Studie des luxemburgischen Immobiliengutachters «atHome» stieg das Wachstum in diesem Segment in den letzten sechs Monaten um drei Prozent. Im Halbjahr davor lag der Wert noch bei 5,8 Prozent.