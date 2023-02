Urin*alle: Preisgekröntes Pissoir funktioniert mit und ohne Penis

Schnelles und kontaktloses Urinieren für alle Geschlechter, so stellen sich das die Designerinnen in der Praxis vor.

Zwei Designerinnen haben im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Industriedesign an der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW in Basel das erste Pissoir für alle Geschlechter konzipiert – das Urin*alle. Menschen mit Vulva benutzen den vorderen Teil, Menschen mit Penis den hinteren Bereich. «Urin*alle überzeugt durch das simple Design, welches schnelles und kontaktloses Urinieren ermöglicht», so die Designerinnen Leonie Roth und Luisa Tschumi in ihrer Projektbeschreibung. Bisher war dies Männern vorbehalten.