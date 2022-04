Frankreich : Premier Castex verteidigt 800-Kilometer-Flug zum Wahllokal

Da es in Frankreich keine Briefwahl gibt, war Castex zur Stimmabgabe nach Prades gereist, wo er bis 2020 Bürgermeister war. Die Kritik an seinem Flug bezeichnete er als Polemik.

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat sich dafür verteidigt, dass er bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag rund 800 Kilometer zum Wahllokal geflogen ist. «Ich habe mich an die üblichen Regeln gehalten, die für den Premierminister gelten», sagte Castex zu seinem Flug von Paris ins südfranzösische Prades und zurück in die Hauptstadt am Dienstag dem Sender «RTL». «Ich habe den Regierungsflieger genommen. Der Premierminister muss beim kleinsten Problem so schnell wie möglich in Paris sein.» Da es in Frankreich keine Briefwahl gibt, war Castex zur Stimmabgabe nach Prades gereist, wo er bis 2020 Bürgermeister war. Die Kritik an seinem Flug bezeichnete er als Polemik.