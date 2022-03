Mittklasse-Flaggschiff : Premiere für zwei AMG-Versionen des Mercedes EQE

Mit dem Mercedes-AMG EQE kommen jetzt zwei sportliche Versionen des elektrischen EQE auf den Markt.

Im EQE 43 4Matic leisten zwei E-Motoren gemeinsam 476 PS und sorgen für einen Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer in nur 4,2 Sekunden. Noch flotter ist der AMG EQE 53 4Matic+, er verfügt serienmäßig über eine Leistung von 626 PS und erledigt den Paradesprint in 3,5 Sekunden. Das Topmodell kann optional auch mit dem AMG Dynamic Plus Paket ausgerüstet werden, dann liegt die Leistung bei 687 PS und man erreicht aus dem Stand heraus Tempo Stundenkilometer nach nur 3,3 Sekunden.