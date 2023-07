Italien: Premierministerin Meloni lässt LGBTQI-Mütter von Geburtsurkunden streichen 

Die 38-jährige Frau ist eine der zwei Mütter von Giulia (1) – allerdings nicht die leibliche. Ihre Frau Viola (35) steht nun allein auf der Geburtsurkunde der gemeinsamen Tochter, und da es sich dabei nicht nur um eine belanglose Formalität handelt, wird schnell klar: Nur Viola hat per Gesetz das Erziehungsrecht, und falls ihr etwas zustoßen sollte oder sie nicht mehr in der Lage wäre, sich um Giulia zu kümmern, hätte Michela keinerlei Rechte auf das Sorgerecht.

Paduas Bürgermeister Giordani trotzt dem Gesetz

Bisher gab es in Italien keine offizielle Regelung, wie mit der Elternschaft gleichgeschlechtlicher Paare umzugehen ist. Es wurden einfach beide Partner in die Geburtsurkunde eingetragen – und niemand hatte ein Problem damit. «Wir haben nie einen gesellschaftlichen Druck verspürt, viel mehr haben alle um uns herum, unsere Familien, Freunde, Kollegen, unsere sexuelle Orientierung komplett akzeptiert», berichtet Michela. Die Regierung um Premier Giorga Meloni sieht das anders und bezeichnet den Vorgang als «illegal».

Aber damit ist jetzt Schluss – das Innenministerium hat die Rathäuser angewiesen, die nicht-biologischen Mütter aus den Geburtsurkunden zu streichen; in Mailand, Florenz und Fiumicino (Rom) wird diese Anweisung schon in die Tat umgesetzt. Aber nicht von allen: Paduas Bürgermeister Sergio Giordani unterschreibt weiterhin Geburtsurkunden gleichgeschlechtlicher Paare: «Ich habe mich dazu entschlossen weiterzumachen, weil jeder Bürgermeister vor allem eine Aufgabe hat: den Schutz von Personen, also auch von Kindern und deren Rechten, zu gewährleisten. Die Eltern aus der Geburtsurkunde zu streichen, bedeutet, sie schon am Anfang ihres Lebens schwerer Diskriminierung auszusetzen», sagte er gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica.