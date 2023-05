Hamilius: «Pret a Manger» tischt nun auch in Luxemburg auf

In London sind sie praktisch an jeder Straßenecke zu sehen. In Luxemburg hat am Dienstag der erste «Pret a Manger»-Sandwichladen im Royal-Hamilius-Komplex in der Hauptstadt seine Türen geöffnet. Nach Angaben des britischen Konzerns werden dort zwölf bis fünfzehn Arbeitsplätze geschaffen.