Trier: Priester ist wegen Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs beurlaubt worden

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einem Bistumspriester wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs die Ausübung seines priesterlichen Dienstes untersagt. Zudem wurde dem Mann verboten, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu suchen, wie das Bischöfliche Generalvikariat am Montag in Trier mitteilte. Der Geistliche sei seit vergangenem Donnerstag vom Dienst freigestellt und aufgefordert worden, sich von der Pfarreiengemeinschaft fernzuhalten und andernorts aufzuhalten.

Hintergrund sind nach Angaben des Bistums Vorwürfe sexueller Übergriffigkeiten, die sich in den frühen 1990er Jahren ereignet haben sollen. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung wurde bereits Ende 2021 eingeleitet. Das Bistum habe direkt nach Kenntnisnahme der Vorwürfe die Staatsanwaltschaft informiert, hieß es. Das seitdem ruhende kirchliche Voruntersuchungsverfahren werde nun fortgeführt. Das Pastoralteam sowie die Gremien vor Ort seien informiert, die Seelsorge werde sichergestellt.

Insgesamt haben sexuelle Missbrauchsfälle an Schutzbefohlenen in Deutschland zugenommen. 2021 wurden 5,3 Prozent der Fälle in Rheinland-Pfalz erfasst. Die Aufklärungsrate liegt deutschlandweit bei über 90 Prozent.