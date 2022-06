Malawi : Priester nach Tötung von Albino in Malawi zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt

Im südafrikanischen Malawi ist ein katholischer Priester zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er an der Tötung eines Albinos beteiligt war.

Albinos werden in manchen afrikanischen Ländern verfolgt. (Symboldbild)

Im südafrikanischen Malawi ist ein katholischer Priester zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er an der Tötung eines Albinos beteiligt war. Fünf Mitangeklagte des Geistlichen verurteilte das Gericht in der Stadt Blantyre am Montag zu lebenslanger Haft, darunter auch ein Bruder des Getöteten. Der Priester wollte laut dem Urteil Körperteile des Opfers verkaufen.