Malta : Priester soll 150.000 Euro Spenden für Porno-Seiten ausgegeben haben

Ein katholischer Priester auf Malta soll laut Medienberichten 500.000 Euro an Spendengeldern veruntreut und davon bis zu 150.000 Euro für Pornografie ausgegeben haben. Die Staatsanwaltschaft verfolgte die sechsstellige Summe zu Unternehmen für Zahlungsabwicklungen zurück, welche mit Porno-Webseiten verbunden sind, die Live-Sex-Shows anbieten, wie die «Times of Malta» am Freitag berichtete. Der Beschuldigte Luke Seguna (39) soll Polizeiermittlern gesagt haben, er habe das Geld nach einer «sexuellen Krise», die er nach einem schweren gesundheitlichen Problem durchlebte, ausgegeben.