Wagner-Chef : Prigoschin fordert Selenskyj zum Kampfjet-Duell um Bachmut

Der Chef der Söldner-Gruppe Wagner soll sich am Montag selbst in einen Kampfflieger gesetzt haben, der Bachmut angriff. Die Stadt ist aktuell das Epizentrum der Kämpfe.

1 / 3 Der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin veröffentlichte am Montag ein Video von einem Kampfjetflug. Reuters In dem Video forderte er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu einem Kampf am Himmel über Bachmut auf. via REUTERS Bachmut ist seit Wochen die am härtesten umkämpfte Stadt im Ukraine-Krieg. REUTERS

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist eigenen Angaben zufolge in einem Kampfflugzeug gewesen, das die ukrainische Stadt Bachmut angegriffen hat. «Wir sind gelandet, wir haben Bachmut bombardiert», sagte Prigoschin am Montag in einem im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video. Darin ist er mit einem Helm und einer Pilotenmaske zu sehen. Bachmut ist das Epizentrum der Kämpfe in der Ostukraine.

«Wenn Sie den Willen haben, treffen wir uns am Himmel»

Prigoschin forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Kampf am Himmel über Bachmut auf. Der Wagner-Chef sagte, er werde am Dienstag erneut an Bord eines Kampfjets gehen. «Wenn Sie den Willen haben, treffen wir uns am Himmel. Wenn Sie gewinnen, bekommen Sie Artemowsk zurück, wenn nicht, gehen wir bis zum (Fluss) Dnipro», sagte Prigoschin. Artemowsk ist der russische Name für Bachmut.

Wagner-Söldner kämpfen an der Front in der Ukraine an der Seite der russischen Armee und nehmen auch an der russischen Offensive auf Bachmut teil. Moskau versucht seit dem Sommer unter hohen Verlusten auf beiden Seiten, die Stadt einzunehmen. Die Ukrainer wurden dort zuletzt durch russische Gebietsgewinne geschwächt, insbesondere in der weiter nördlich gelegenen Stadt Soledar.

Selenskyj hatte am Samstag gesagt, die Lage für die Ukrainer werde an mehreren Punkten der Front komplizierter, insbesondere in Bachmut. Um Bachmut solle jedoch gekämpft werden, «so lange wir können». Wagner-Chef Prigoschin sprach am Sonntag von «harten Kämpfen» um jede Straße. Das ukrainische Parlament verabschiedete am Montag eine Resolution, in der die Söldnergruppe Wagner als «terroristische Organisation» eingestuft wird.