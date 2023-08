Prigoschin-Tod: Wird es durch Wagner-Rache gefährlich für Putin? 

via REUTERS

Der russische Präsident Wladimir Putin am 29. Juli in St. Petersburg.

«Es wird derzeit viel darüber gesprochen, was die Wagner-Gruppe tun wird. Eines können wir sagen. Wir fangen an, macht euch auf uns gefasst.» Diese Rachebotschaft verbreiten derzeit angeblich Wagner-Söldner auf Telegram nach der Nachricht vom Tod ihres Anführers, Jewgeni Prigoschin.

Drohende Töne waren bereits am Mittwochabend auf einigen Wagner-Telegram-Channels ertönt: «Dies ist nicht das Ende, der Kreml wird eingenommen.»

Andere Söldner geben sich weniger martialisch – trauern im Gegenteil ganz offen um Prigoschin und den Wagner-Kommandanten Dmitri Utkin. Ein Video zeigt etwa einen Wagnerianer, der an einem nicht bekannten Gedenkort für Prigoschin in lautes Schluchzen ausbricht.

«Dummes Gewäsch»

«Halte das für dummes Gewäsch», twittert etwa Russlandexperte Carlo Masala. «Meines Wissens wurde Wagner in Russland komplett demilitarisiert (alles schwere Gerät ging zur Nationalgarde) und die Hansel in Belarus hatten auch keine schwere Bewaffnung dabei (gepanzerte Fahrzeuge, SP, MBTs etc.).»

Kooperation statt Killerkommandos

Beobachter gehen vielmehr davon aus, dass der Inlandsgeheimdienst jetzt intensive Gespräche mit jenen Wagnerianern führen wird, die in der Söldnergruppe Einfluss haben. «Ich denke nicht, dass einer es wagen wird, gegen das System Putin aufzubegehren», so etwa der Russlandkorrespondent der deutschen Welt.



Vielmehr dürfte der Kreml den Wagner-Söldnern Angebote über eine künftige Kooperation machen. Denn auch Moskau hat ein großes wirtschaftliches und politisches Interesse daran, dass die russischen Paramilitärs ihr Engagement in den afrikanischen Ländern fortsetzen.