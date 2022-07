Dominic Smith: «Prince Charming»-Finalist stirbt mit 33 Jahren

«Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen und es zerreißt mir das Herz, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden», schreibt der 28-Jährige zu einem Schwarzweißfoto von sich und Dominic in seiner Instagram-Story. «Keiner hat mich so verstanden wie du, und ich glaube, dich hat keiner so verstanden wie ich und das ist das, was unsere Bindung so besonders gemacht hat. Mir fehlen einfach die Worte, um wirklich beschreiben zu können, was ich wirklich fühle aber, was ich sagen kann, ist, dass ich mir vom tiefsten Herzen wünsche, dass du da, wo du jetzt bist, Frieden schließen kannst.»