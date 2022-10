Insider sind sich sicher : Prince Harry wurde von Krönung ausgeladen

Das könnte der Aufreger des Jahres werden! Prinz Harry bringt ein Buch heraus, in dem er Geheimnisse über die britische Königsfamilie ausplaudert. Royal-Experten sind sich sicher, dass er darin auch über seinen Vater und seine Frau ablästern wird. Ein absolutes No-Go für den König! Falls Harry tatsächlich öffentlich über Camilla herzieht, wird das wohl Konsequenzen haben. Ein Insider erklärt gegenüber The Daily Beast: «Fast alles, was Charles in den letzten 20 Jahren getan hat, drehte sich mehr oder weniger darum, dass Camilla von der Öffentlichkeit akzeptiert wurde.»