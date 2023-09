Princess Of The Universe: Auch ohne Titel glänzten Lily und Léa für Luxemburg

Lily und Léa sind am Sonntagabend beim Modelwettbewerb «Princess of the Universe» in London für Luxemburg angetreten. Weitere zehn junge Mädchen verschiedener Nationalitäten kämpften mit der Acht- und 17-Jährigen um den Titel: unter anderem aus England, Katar, Ungarn und von den Philippinen. Katar holte sich die Krone, aber die beiden Luxemburgerinnen standen dem in nichts nach.