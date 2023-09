«Princess of the Universe»: Lily und Léa vertreten Luxemburg auf Londoner Laufsteg

Zwei junge Luxemburgerinnen werden an diesem Sonntag in London an einem internationalen Model-Wettbewerb teilnehmen.

Am heutigen Sonntag findet in London der internationale Wettbewerb «Princess of the Universe» statt. Das Großherzogtum ist erstmals mit dabei, vertreten durch die beiden Luxemburgerinnen Lily und Léa. «Ich bin so stolz auf sie», freut sich Alexandra, Mutter der achtjährigen Lily. Das Mädchen aus Kayl, das bei der Top Model Academy Luxembourg eingeschrieben ist, wird sich zusammen mit der 17-jährigen Léa im Doubletree by Hilton in der britischen Hauptstadt den strengen Augen der Jury stellen. Insgesamt werden zwölf Mädchen aus verschiedenen Nationen – unter anderem England, Katar, Ungarn und die Philippinen – in einer Modenschau gegeneinander antreten.