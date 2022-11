Dass er keinen Personenschutz mehr bekomme, passt dem 62-Jährigen aber überhaupt nicht. So will der kleine Bruder von König Charles III. nun Beschwerde beim britischen Innenministerium und der Polizei einlegen. Allerdings wird seine Beschwerde wohl unerhört bleiben. So sagt ein hochrangiger Abgeordneter: «Er scheint nicht zu verstehen, dass er in Ungnade gefallen ist und die Leute nichts mehr von ihm hören wollen.»