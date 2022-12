Großherzogliche Familie : Prinz Charles backt Weihnachtsplätzchen

BERBURG – In der Weihnachtszeit hat sich Prinz Charles wie viele andere Kinder des Landes an Ausstechformen und Teig probiert.

Am Mittwoch, dem 14. Dezember, besuchte der kleine Prinz Charles in Begleitung seiner Eltern und der Familienministerin Corinne Cahen die Senioren im «CIPA Haaptmanns Schlass» in Berburg.

Wenn man zwei Jahre alt ist, ist man zwangsläufig ein bisschen gierig, und selbst wenn man der zukünftige Großherzog von Luxemburg ist, kann man nicht widerstehen, mit anzupacken. Der kleine Prinz Charles besuchte in Begleitung seiner Eltern und der Familienministerin Corinne Cahen (DP) die Senioren und Seniorinnen des «CIPA Haaptmanns Schlass» in Berburg.

Der kleine Junge, der bald ein großer Bruder sein wird, hat in den letzten Monaten viele Senioren und Seniorinnen bei seinen Besuchen dahinschmelzen lassen. Ende Oktober in der Residenz «Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte», genannt Konviktsgaart, in Luxemburg-Stadt, sowie im Mai im Pflegeheim «Bei der Sauer» in Diekirch und im Februar in Bofferdingen.