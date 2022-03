Corona-Virus : Prinz Charles traf Queen zwei Tage vor positivem Test

Nach der Diagnose ihres Sohnes wird nun bekannt, dass auch die 95-jährige Königin in Kontakt mit dem Virus gestanden haben könnte.

Der britische Thronfolger wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet.

Laut britischen Medienberichten soll der designierte Thronnachfolger Charles seine Mutter, Königin Elizabeth II, zwei Tage vor seinem positiven Corona-Test getroffen haben. Beim Prinz of Wales war am Donnerstag das Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Tageszeitung «The Guardian» berichtet, sollen die 95-Jährige und ihr 73-jähriger Sohn am Dienstag Zeit auf Schloss Windsor zusammen verbracht haben.