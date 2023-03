Zum Geburtstag: Prinz Edward erbt den Titel «Herzog von Edinburgh»

Offenbar hat König Charles III. (74) nur auf einen passenden Anlass gewartet, um seinen jüngeren Bruder endlich zum «Herzog von Edinburgh» zu ernennen. Da bot sich der 59. Geburtstag von Prinz Edward perfekt an. In einem offiziellen Communiqué verkündete das Königshaus am Freitagvormittag: «Seine Majestät der König ist erfreut, dem Prinzen Edward, Earl of Wessex and Forfar, anlässlich des 59. Geburtstages seiner Königlichen Hoheit das Herzogtum Edinburgh zu verleihen. Der Titel wird von Prinz Edward auf Lebenszeit getragen.»