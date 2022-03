Großherzoglicher Hof : Prinz Félix feiert seinen 35. Geburtstag

LUXEMBURG – Der zweite Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa feiert am Montag seinen 35. Geburtstag.

Prinz Félix feiert an diesem Montag seinen 35. Geburtstag. Er wurde am 3. Juni 1984 als das zweite Kind von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa geboren und ist nach seinem älteren Bruder, Großherzog Guillaume, der zweite in der Thronfolge in Luxemburg.

Seit September 2013 mit Claire Lademacher verheiratet, lebt er in Deutschland. Er ist der Vater von Prinzessin Amalia, geboren am 15. Juni 2014 in Luxemburg und Prinz Liam, geboren am 28. November 2016 in Genf. Der studierte Bioethiker Félix führt mit seiner Frau auch das Weingut Château de Lorgues in Südfrankreich.