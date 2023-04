Großbritannien: Prinz George bekommt größte Aufgabe bei der Krönung von Charles

In der offiziellen Einladung gibt der Palast bekannt, dass Prinz George eine historische Aufgabe an der Zeremonie einnehmen wird.

Am 6. Mai werden Charles III. (74) und Camilla (75) in der Westminster Abbey gekrönt.

Der große Tag von König Charles III. (74) rückt immer näher. Am 6. Mai wird er offiziell in der Westminster Abbey gekrönt . Wenige Wochen vor dem historischen Event hat der Palast nun die offizielle Einladungskarte veröffentlicht. Darin wird Charles’ Gattin Camilla (75) erstmals als Königin Camilla betitelt . Zuvor lautete ihre offizielle Bezeichnung «Königsgemahlin».

Prinz George bekommt Ehrenaufgabe

In der Einladung, die an rund 2000 Personen verschickt wird, gibt der Palast ein weiteres Detail zur Zeremonie bekannt. Prinz George bekommt eine besondere Aufgabe an der Krönung seines Großvaters. Als Ehrenpage wird er die Majestäten während des Gottesdienstes begleiten. Mit sieben weiteren Pagen wird der Sohn von William (40) Teil der Prozession durch das Kirchenschiff der Westminster Abbey sein. «Die Ehrenpagen des Königs werden Seine Königliche Hoheit Prinz George von Wales, Lord Oliver Cholmondeley, Master Nicholas Barclay und Master Ralph Tollemache sein», so das offizielle Statement.