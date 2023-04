Palast bestätigt: Prinz Harry kommt zur Krönung von Charles III. – Meghan bleibt daheim

Lange war unklar, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan an die Krönung von Charles III. teilnehmen, nun lässt der Palast verlauten, dass der Prinz ohne die Herzogin und den gemeinsamen Kindern nach London reist.

Prinz Harry wird ohne seine Frau Meghan an der Krönung seines Vaters, König Charles III. teilnehmen. Man freue sich, die Teilnahme von Prinz Harry zu bestätigen, hieß es am Mittwochnachmittag aus dem Buckingham-Palast. Herzogin Meghan werde jedoch mit den beiden Kindern des Paares – Prinz Archie und Prinzessin Lilibet – in ihrer Wahlheimat Montecito bleiben.