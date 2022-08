Im September : Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Deutschland

Im Rahmen der Invictus Games reist das royale Paar im September nach Düsseldorf. Wie ein Sprecher mitteilt, seien die beiden darüber «hocherfreut».

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (37) reisen bald nach Deutschland. Im Rahmen der Invictus Games reist das Paar am 6. September nach Düsseldorf. Damit ist erstmals ein Veranstaltungsort in Deutschland vorgesehen.

Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) kommen in wenigen Wochen erneut nach Europa, das bestätigte eine Sprecherin der beiden am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden sollen demnach sowohl in Harrys Heimat Großbritannien als auch in Deutschland vorbeischauen. Im Fokus ihrer Reise sollen Besuche bei zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen stehen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei das royale Paar «hocherfreut».

Gemäß DPA-Informationen wird das Paar am 6. September Halt in Düsseldorf machen und an einer vorgängigen Veranstaltung zu den Invictus Games teilnehmen. Diese sollen im kommenden Jahr erstmals in Deutschland stattfinden. Dabei handelt es sich um einen Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten und Veteranen. Er wurde 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen und gilt auch nach seinem Rückzug von der britischen Krone als sein Herzensprojekt.

Erste Reise seit dem Thronjubiläum der Queen

Für die Sussexes wird es die erste Überseereise, nachdem sie im Juni an den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth (96) teilgenommen haben. Die Heimatbesuche wurden in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der Pandemie rar. Harry liegt auch im Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium über die Frage, ob und wie er in Großbritannien noch Polizeischutz für sich und seine Familie in Anspruch nehmen kann.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten sich Anfang 2020 vom engen Kreis der britischen Königsfamilie losgesagt. Das Verhältnis zum Rest der Royals gilt laut zahlreichen Palastinsidern als angespannt. Ihren Wegzug begründeten sie derweil aber mit rassistischen Einstellungen der britischen Medien. Seither leben sie mit ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) im kalifornischen Santa Barbara. Ob ihre Kinder bei der bevorstehenden Reise mit dabei sein werden, ließen die beiden bisher offen.