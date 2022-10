Royals : Prinz Harry verzweifelt – Netflix lässt ihn abblitzen

Prinz Harry ist dieser Tage in Angst und Bange wegen seiner Netflix-Doku.

Eigentlich heißt es, dass Prinz Harry aufgrund des Ablebens seiner Großmutter ein schlechtes Gewissen habe, Teile der royalen Familie durch den Dreck zu ziehen. Böse Zungen behaupten allerdings, dass dies nur ein Vorwand sei. De facto fürchte Harry die Reaktion seiner royalen Familie, insbesondere die seines Vaters King Charles III., in dessen Missgunst Harry bereits gefallen ist.

Kein Tag vergeht, an dem die Harmonie und das Glück der britischen Royals nicht durch die beiden schwarzen Schafe, Herzogin Meghan und Prinz Harry, gestört wird. Die beiden wurden sogar jüngst durch das neue Familienoberhaupt King Charles III. degradiert – Harry & Meghan wurden auf der royalen Website fast ganz nach unten platziert.

Netflix lässt sich das nicht gefallen

Viel Arbeit und hohe Produktionskosten stecken hinter der Enthüllungsdokumentation. Seit über einem Jahr wird gedreht und Unsummen wurden für Regisseure und Settings ausgegeben. Wie Page Six berichtet, ist die Produktionscrew der Sussexes nun sauer! Das royale Ehepaar will ganze Passagen rausstreichen, das Produktionsteam ist aber strikt dagegen und will alles beibehalten.