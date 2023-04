Krönung von Charles III.: Prinz Harry wird «zehn Sitzreihen hinter» die Königsfamilie verbannt

Im Interview mit «GB News» sagt Burrell: «Er will nicht viel Zeit mit den anderen Familienmitgliedern verbringen. Ich denke, dass er von den Windsors einen eisigen Empfang bekommen wird.» Er ergänzt, dass Harry seiner Meinung nach lange «nicht in der Nähe bleiben» werde, da er innerhalb von 24 Stunden das Vereinigte Königreich wieder verlassen soll.

«Harry kommt, um einen Fuß in die Tür zu setzen, und er kommt, weil sein Vater will, dass er dabei ist», wettert der einstige Buttler. Burrell, der ein enger Vertrauter von Prinzessin Diana war, glaubt dennoch, dass der König «erfreut sein» werde, dass seine beiden Söhne bei seiner Krönung anwesend sein werden.

Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (41) und die beiden Kinder, Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1), bleiben in ihrer Wahlheimat USA und werden somit nicht an der Krönung am 6. Mai in London teilnehmen.