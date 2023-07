Exemplare stapeln sich: Prinz Harrys Buch ist die «am meisten weggeworfene» Sommerlektüre 

«On The Beach»-Kundenbetreuerin Zoe Harris sagte in einem Interview mit dem «Express», dass man so etwas noch nie erlebt habe. Die Harry-Memoiren sollen das am «meisten weggeworfene Buch des Sommers» sein.

Wird die Autobiografie «Reserve» von Prinz Harry (38) zu einem Müllproblem? Das Reiseunternehmen «On The Beach» erklärt jetzt, dass in diesem Sommer bereits mehr als 100 entsorgte Exemplare des Buchs in den Partnerhotels zurückgelassen wurden. «On The Beach»-Kundenbetreuerin Zoe Harris sagte in einem Interview mit dem Express, dass man so etwas noch nie erlebt habe. Dem Bericht zufolge sind die Harry-Memoiren das am «meisten weggeworfene Buch des Sommers».