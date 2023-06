Royal Ex-Freundin: Prinz Harrys erste große Liebe – so lebt Chelsy Davy heute

1 / 5 Chelsy Davy ist für viele keine Unbekannte. Getty Images Die 37-Jährige war wohl die erste große Liebe von Prinz Harry. REUTERS Sieben Jahre lang waren die beiden ein Paar, bis es 2011 zur Trennung kam. imago images/Shutterstock

Als einer von mehreren Klägern sagte Prinz Harry Anfang der Woche am obersten Gerichtshof in London gegen den Verlag Mirror Group Newspapers (MGN) aus. Der 38-Jährige wirft Daily Mirror, Sunday Mirror und People vor, ihn jahrelang illegal abgehört und bespitzelt zu haben. Im Zeugenstand sprach der Royal daher auch offen über seine Beziehung zu Chelsy Davy und gab an, dass die mediale Berichterstattung einen wesentlichen Einfluss am Scheitern der Langzeitbeziehung hatte.

Die Medienberichte damals hätten die Beziehung zwischen ihm und Chelsy sehr belastet, erklärte Prinz Harry vor Gericht. Sie hätten ständig das Gefühl gehabt, überwacht zu werden. «Letztendlich habe es dazu geführt, dass sie die Entscheidung getroffen hat, dass ein royales Leben nichts für sie ist, was mich damals unglaublich traurig gemacht hat», fügte er hinzu. Doch wie begann ihre Romanze eigentlich und wie lebt die erste große Liebe des Herzogs von Sussex mittlerweile?

Chelsy Davys Leben an der Seite von Harry

Chelsy, die als Tochter des wohlhabenden Geschäftsmannes Charles Davy (71) und des Ex-Models Beverley Donald Davy (63) in Victoria Falls in einem Wildreservat in Simbabwe aufwuchs, lernte Prinz Harry kennen, als sie die Stowe School, ein britisches Internat in Buckinghamshire, besuchte. Die Romantik blühte auf, als er in seinem Auslandsjahr 2003 nach Kapstadt in Südafrika reiste, wo Davy anschließend studierte. Sieben Jahre lang führten die beiden eine On-off-Beziehung, bis sie sich 2011 trennten und Davy eine Zeit lang nach Afrika zurückkehrte.

Im Jahr 2016 erzählte Davy der Times, wie sie sich fühlte, während ihrer Beziehung mit dem Prinzen im Rampenlicht zu stehen. «Es war so überwältigend: verrückt und beängstigend und unangenehm. Ich kam nicht zurecht. Ich war jung, ich habe versucht, ein normaler Teenager zu sein, und es war schrecklich.» Dennoch betonte sie, dass sie und ihr königlicher Ex-Freund «immer gute Freunde bleiben werden». Dies wurde deutlich, als sie 2018 sogar zur Hochzeit von Harry und Herzogin Meghan eingeladen wurde.

Chelsy Davys Leben nach Prinz Harry

2006 schloss Chelsy ihr Studium an der University of Cape Town mit einem Bachelor of Economics ab und machte 2009 einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der University of Leeds. Anschließend wurde ihr ein Ausbildungsvertrag bei der Anwaltskanzlei Allen & Overy angeboten. Dieser beinhaltete eine sechsmonatige Entsendung nach Istanbul. «Das war eines der coolsten Dinge, die ich je gemacht habe», sagte sie im Interview mit dem Tatler. Doch Chelsy kehrte dem Juristen-Job den Rücken und gründete 2016 das Schmuckunternehmen Aya, nachdem sie einen einjährigen Kurs am Gemological Institute of America besucht hatte. 2020 expandierte ihre Firma in den Luxusreisesektor.

Auch privat ist die heute 37-Jährige angekommen. Seit 2022 ist Davy mit Sam Cutmore-Scott verheiratet. Das Paar gab sich in einer intimen Zeremonie das Jawort. Erstmals zusammen gesehen wurden sie 2019 von Paparazzi in Soho. Der Oxford-Absolvent, der am Eton-College im Jahr über Prinz Harry war, ist Direktor des Hotelunternehmens seiner Eltern, der Bijou Collection. Nur fünf Monate vor ihrer Vermählung erblickte ihr erstes Kind, Söhnchen Leo, im Londoner Chelsea and Westminster Hospital das Licht der Welt. Ihre Schwangerschaft hielt die Unternehmerin geheim.