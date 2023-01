«Spare»: Prinz Harrys Memoiren sorgen für lange Schlangen vor Luxemburgs Buchhandlungen

Auch in Luxemburg blieb der Ansturm auf das Skandal-Buch des ehemaligen Royals nicht aus. In der Boutique Alinéa in der Landeshauptstadt waren die Memoiren von Harry in ihrer Originalversion (englisch) gestern der Verkaufsschlager schlecht hin. «Wir hatten 15 Exemplare bestellt, die alle schon am Vormittag verkauft wurden», berichtet die Leiterin der Buchhandlung Elmira Najafi. Auch zahlreiche weitere Kunden hätten ihr Interesse an dem Buch bekundet und warten nach Angaben von Elmira nun ungeduldig darauf, dass möglichst bald Nachschub in den Bücherregalen steht. «Heute sollten die Regale wieder aufgefüllt werden», so die Leiterin der Buchhandlung.