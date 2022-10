Königreich ohne Krone: Prinz Leka und Prinzessin Elia sind die letzten albanischen Royals

1 / 2 Im Jahr 2016 heiratete Leka die bürgerliche Schauspielerin und Sängerin Elia Zaharia. imago/PPE Durch die Heirat mit dem Prinzen wurde Elia zur Kronprinzessin und beendete ihre Schauspielkarriere. imago/PPE

In ganz Europa ist von der Verschlankung der Monarchie die Rede. In Albanien ist das Gegenteil der Fall. Obwohl die Monarchie seit 1944 abgeschafft ist, beharren die letzten beiden Royals in Albanien auf ihren Titeln. Namentlich sind das Prinz Leka II. (40) und Prinzessin Elia (39). Das Paar feierte am 22. Oktober den zweiten Geburtstag von Töchterchen Geraldine, die nach der verstorbenen Monarchin und Gemahlin des einstigen Königs Zog I. benannt ist.

Im Gegensatz zu seinen Vorfahren hat Prinz Leka II. keine von der Verfassung anerkannte Rolle. Geboren wurde er am 26. März 1982 in Sandton, Südafrika. Die örtliche Entbindungsstation wurde sodann für 24 Stunden zum albanischen Hoheitsgebiet erklärt. Damit wurde sichergestellt, dass Leka auf albanischem Boden zur Welt kommt. Der Prinz wuchs im Exil auf und lebte bei seinen Eltern und seiner Großmutter, genannt Königin Geraldine der Albaner.

Nach seinem College-Abschluss besuchte Leka wie einst sein Vater die königliche Militärakademie im südenglischen Sandhurst in Berkshire. Später studierte er Internationale Beziehungen in Kosovo und die italienische Sprache an der Universität in Perugia. Von 2006 bis 2009 arbeitete er als Berater im albanischen Außenministerium und danach drei Jahre im Innenministerium. Schließlich waltete er von 2012 bis 2017 als politischer Berater von Staatspräsident Bujar Nishani (55) und wurde 2022 sogar selbst für das Amt des Präsidenten in Betracht gezogen.

2008 lernte Leka seine große Liebe Elia Zaharia kennen und hielt zwei Jahre später in Paris um ihre Hand an. Elia ist eine bürgerliche Schauspielerin und Sängerin, die am albanischen Nationaltheater tätig war. Sie war drei Jahre lang Mitglied der albanischen Girlband «Spirit Voice». Irgendwann zog es Elia nach Frankreich, wo sie ihr Schauspielstudium am Nationalen Konservatorium von Bordeaux fortsetzte. Anschließend wurde sie an der berühmten Pariser Schauspielschule «Cours Florent» aufgenommen, wo sie ihr Bühnenwissen mit einem Studium in Theaterwissenschaften an der Universität St. Denis ergänzte. 2010 kehrte sie in ihre Heimat zurück – mit einem Ring am Finger und vielen Erinnerungen aus der Stadt der Liebe. 2016, als sie Leka heiratete und zur Kronprinzessin wurde, beendete sie ihre Karriere.

Monarchie und Royals – etwas, das dich fasziniert? Total, ich finde es historisch und gesellschaftlich spannend. Nicht alles davon, aber es ist doch interessant, ein paar Dinge zu erfahren. Nein, ich verstehe den Wirbel darum überhaupt nicht.

Heute leben die Royals in der albanischen Königsresidenz in der Hauptstadt Tirana. Lekas Vater hatte 1997 ein Referendum über die Wiederherstellung der Monarchie abgehalten – jedoch ohne Erfolg. Weil er dies nicht anerkennen wollte, tauchte Leka I. bewaffnet bei der Wahlkommission auf. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde eine Person getötet und Leka I. musste fluchtartig das Land verlassen, bis er 1999 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 2002 durfte er nach Albanien zurückkehren und starb neun Jahre später.

Ganz so vehement scheint der zweite Leka nicht um die Wiedereinführung der Monarchie bemüht zu sein. Die Hoffnung, Albanien wieder unter die Herrschaft einer Krone zu stellen, hat er jedoch nicht aufgegeben. Und auch sein Erbe will er weitergeben, wie er in einem Gespräch mit der «Republik» verriet. So werde er seine Tochter Geraldine, wenn sie 18 Jahre alt werde, fragen, ob sie seine Nachfolge als Kronprinzessin antreten wolle.