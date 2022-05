Weinauktion : Prinz Robert von Luxemburg hat jetzt «einen leeren Keller»

Der Cousin von Großherzog Henri, Robert von Luxemburg hat ein Großteil seines Weinkellers in New York versteigert. Mit rund 4.200 verkauften Flaschen war die Auktion ein voller Erfolg.

6,23 Millionen Dollar oder fast 5,8 Millionen Euro: Das war der unglaubliche Erlös aus der Wein-Auktion, die Robert von Luxemburg mit Unterstützung von Sotheby's initiiert hat. Die rund 4.200 Flaschen – vor allem Grand Cru-Weine – fanden innerhalb von zehn Stunden einen Käufer. Eine Kiste mit zwölf prestigeträchtigen Weinen spülte die stolze Summe von 237.500 Dollar in die Auktionskasse – und das obwohl die Schätzung für diese Weine bei etwa 150.000 Dollar lag.

Der Cousin des Großherzogs zeigte sich erfreut über den Verlauf der Auktion: «Ich habe einen leeren Keller, aber mein Herz sprudelt über», schrieb er in einer Pressemitteilung. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Weine geht an die PolG Foundation, die gegen die mitochondriale Krankheit kämpft, an der sein Sohn Prinz Frederik leidet.