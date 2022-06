Royaler Geburtstag: Prinz William feiert seinen 40. – Acht lustige Fakten zu seinem Ehrentag

Um den Ehrentag feierlich zu begehen, widmet ihm die Royal Mint, die vom Finanzministerium ihrer Majestät mit der Erstellung offizieller Münzen für das Vereinigte Königreich beauftragt wurde, eine Fünf-Pfund-Münze, in die das Porträt von William eingraviert ist. Neben einem Abbild des Prinzen, seinem königlichen Chiffre mit dem Buchstaben «W» sowie der Zahl 40 ist darauf auf die Inschrift «HRH The Duke of Cambridge» zu sehen.

Er ist ein Morgenmuffel

Er bekam unroyale Spitznamen

«Dornröschen» war nicht sein einziger Spitzname: Als er Mitte der 1980er-Jahre in die Vorschule Mrs Mynors’ Nursery School in London ging, wurde er «The Basher» (zu deutsch: «Der Schläger») genannt. Der Grund: Er soll seine Mitschülerinnen und Mitschüler schikaniert und sich sogar geprügelt haben, wie das « People »-Magazin damals berichtete. Seine Mutter, Prinzessin Diana, und sein Vater, Prinz Charles (73), sollen schockiert gewesen sein. Die anderen Eltern wagten es jedoch nicht, sich zu äußern, aus Angst, den künftigen König zu verärgern.

Während des viermonatigen Trainingskurses bei der Royal Air Force (RAF) in Lincolnshire erhielt er den Spitznamen «Billy the Fish». «Die Jungs wussten, dass William innerhalb der RAF offiziell Flying Officer Wales genannt wurde. Sie fanden, dass Wales wie Wale klang, und angesichts seines Namens William war der offensichtliche Spitzname Billy the Fish!», verriet ein Insider gegenüber «The Sun». Einen süßeren Spitznamen hatte seine 1997 verstorbene Mutter für ihn. Wie William in einem Interview mit NBC im Jahr 2007 enthüllte, nannte ihn Diana «Wombat», nachdem die Royal Family auf ihrer Australien-Reise mit dem einheimischen Tier in Kontakt kam.