«Relativierung von Leid» : Prinz William nach Aussage zum Ukraine-Krieg in der Kritik

Prinz William steht nach seiner Einschätzung, seine Landsleute seien eher daran gewöhnt, kriegerische Auseinandersetzungen in Afrika und Asien zu sehen, im Abseits.

Prinz William hat sich in London mit einer Äußerung zur Betroffenheit der Briten über den Krieg in der Ukraine Kritik eingehandelt. Beim Besuch einer Organisation, die Hilfsgüter in das osteuropäische Land schickt, sagte er der Nachrichtenagentur PA zufolge am Mittwoch, seine Landsleute seien eher daran gewöhnt, kriegerische Auseinandersetzungen in Afrika und Asien zu sehen. Der 39-Jährige fügte hinzu: «Es ist sehr fremd, das in Europa zu sehen.»