Der König ist sauer: Prinz William verlangt von seinem Vater Miete

Hängt der Palastsegen etwa schief? Ein bis zwei Wochen im Jahr verbringt König Charles in dem walisischen Anwesen Llwynywermod am Rande des Brecon-Beacons-Nationalparks. Doch mit den gratis Übernachtungen ist für den Monarchen jetzt allerdings Schluss.

Natürlich. Der König ist auch nur ein Mensch und muss für seine Ferienunterkunft zahlen. Ich finde es für ein Ferienhaus okay, für ein fixes Anwesen in Grossbritannien nicht. Nein, geht gar nicht. Er ist der König.

König Charles ist «verärgert», will aber zahlen

William und Kate wollen Tourismus ankurbeln

Quellen aus dem Palast teilten der britischen Zeitung mit, dass der Thronfolger und seine Frau Kate (41) mehr Zeit in Wales verbringen möchten. Während ihrer Aufenthalte wollen sie dann in Bed & Breakfasts sowie Ferienunterkünften übernachten, statt in einer königlichen Residenz. Damit wolle das Paar die Tourismuswirtschaft in der Region ankurbeln.