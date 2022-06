In Dianas Fußstapfen : Prinz William will sich stärker gegen Obdachlosigkeit einsetzen

Prinz William will sich künftig stärker gegen Obdachlosigkeit einsetzen und damit ein Herzensthema seiner Mutter Prinzessin Diana aufgreifen. Er wolle in den kommenden Monaten und Jahren die Aufmerksamkeit stärker auf dieses «lösbare Problem» lenken, schrieb der Royal kurz vor seinem 40. Geburtstag am Dienstag (21. Juni) in einem Beitrag in der Obdachlosenzeitung «Big Issue», deren Cover er in diesem Monat ziert.