Thailand : Prinzessin Bahs Herz, Lunge und Niere sind am Anschlag

Die 44-Jährige ist vergangene Woche in der Stadt Pak Chong im Zentrum Thailands zusammengebrochen.

Die älteste Tochter des thailändischen Königs befindet sich nach ihrem Zusammenbruch am Mittwoch weiter im Krankenhaus. Die Systole, eine der beiden Herzphasen bei den Pumpbewegungen des Herzens, verlaufe «nicht gut», hieß es in einer am Montag vom Palast veröffentlichten Erklärung. Das medizinische Team habe «Ihrer Königlichen Hoheit Medikamente und Geräte» zur Verfügung gestellt, um «die Arbeit von Herz, Lunge und Niere zu unterstützen», hieß es weiter.