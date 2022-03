Großherzogliche Familie : Prinzessin Claire feiert ihren 37. Geburtstag

LUXEMBURG – Prinzessin Claire, die Ehefrau von Prinz Felix, feiert am Montag ihren Geburtstag.

Prinzessin Claire von Luxemburg, geborene Claire Margareta Lademacher, wurde im deutschen Filderstadt geboren und absolvierte einen Teil ihrer Schulzeit in den USA, in Frankfurt und zwei Jahre im Internat des Collège Alpin Beau Soleil in der Schweiz, wo sie Prinz Félix kennenlernte. Nach ihrem Abitur (mit Auszeichnung) begann sie ihr Studium an der American University of Paris, wo sie 2007 ihren Abschluss in Internationaler Kommunikation machte.