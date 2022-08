Sie fuhr ihn selber : Prinzessin Dianas Ford Escort wurde für mehr als 766.000 Euro versteigert

Ein ehemaliges Auto von Prinzessin Diana ist für 650.000 Pfund (766.350 Euro) versteigert worden. Die Ex-Frau von Thronfolger Prinz Charles fuhr den schwarzen Ford Escort RS Turbo vom 23. August 1985 bis 1. Mai 1988. Die frühere Schwiegertochter von Queen Elizabeth II. saß gerne selbst am Steuer, ein Leibwächter nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Bei der Auktion am Samstag auf der englischen Rennstrecke Silverstone erhielt ein britischer Bieter den Zuschlag, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Im Juni 2021 war bereits ein anderer Ford Escort, den Diana 1981 als Verlobungsgeschenk von Prinz Charles bekommen hatte, bei einer Auktion für 52.000 Pfund von einem Museum in Chile erstanden worden. Die äußerst beliebte Prinzessin war vor fast genau 25 Jahren, am 31. August 1997, bei einem Autounfall in Paris getötet worden. Sie saß nicht selbst am Steuer.