Modeschmuck statt Diamanten: Prinzessin Kate trägt 15-Euro-Ohrringe zur hochkarätigen Preisverleihung 

Obwohl Prinzessin Kate gerade mit ihren Party-Looks auf Tiktok viral geht, sorgt jetzt eine ganz andere Outfitentscheidung des Royals für Schlagzeilen. An der Preisverleihung der «British Academy of Film and Television Arts» verzichtet Kate auf ein kostbares Collier. Dafür trägt die 41-Jährige ein paar Ohrringe, die auch bei dir in der Schmuckschatulle liegen könnten.