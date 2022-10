Für den guten Zweck : Prinzessin Kate unterstützt Suchtkranke und offenbart private Details

Im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung appelliert Prinzessin Kate via Videobotschaft ans Volk, sich bei Suchtproblemen Hilfe zu suchen und sich nicht von Scham beirren zu lassen.

Youtube

Prinzessin Kate (40) hat an suchtkranke Menschen appelliert, sich nicht durch Scham von der Suche nach Hilfe abhalten zu lassen. «Sucht ist eine ernsthafte psychische Erkrankung, die jeden treffen kann, unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse oder Nationalität», sagte Kate in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. «Bitte seien Sie sicher, dass Sucht keine Wahl ist. Niemand entscheidet sich dazu, abhängig zu werden.» Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) ist Schirmherrin der Organisation «The Forward Trust», die sich um suchtkranke Menschen kümmert.

«Die Einstellung zu Abhängigkeiten ändert sich», sagte Kate. «Dennoch hält die Scham über die Sucht Menschen und Familien davon ab, um Hilfe zu bitten, und Menschen verlieren immer noch auf tragische Weise ihr Leben. Wir als Gesellschaft müssen erkennen, dass der einzige Weg, den Leidenden zu helfen und zu verstehen, was sie in die Sucht geführt hat, darin besteht, sich in sie einzufühlen und Mitgefühl mit ihren Anstrengungen zu haben.»

Private Details im Setting des Videos. Screenshot Youtube

Der Chef des «Forward Trust», Mike Trace, betonte: «Zu einer Zeit, in der die Sucht in ganz Großbritannien zunimmt, ist es entscheidend, dass wir das Bewusstsein für ihre Ursachen schärfen und schnell handeln, um diese Flut zu stoppen.» Es müsse früh eingegriffen werden, um Auswirkungen auf Familien und Kinder zu verringern und sicherzustellen, dass Menschen Zugang zu Unterstützung und Behandlung haben.

Die Videobotschaft der künftigen Königsgemahlin erschien am ersten Tag der Addiction Awareness Week, einer Aktionswoche, die Aufmerksamkeit auf Abhängigkeiten und Suchtkranke richten soll. Der Clip wurde offenbar in Kates Zuhause aufgenommen. Sie sitzt auf einer beigen Couch zwischen mehreren Kissen. Auf einem Tisch hinter ihr stehen drei gerahmte Familienbilder. Darauf zu sehen: Kate und William in Pakistan, Prinzessin Charlotte und Prinz George bei ihrer Einschulung sowie die traditionelle Weihnachtskarte der fünfköpfigen Familie. Der Clip ist etwas Besonderes, denn Kate gibt nur sehr selten so private Einblicke in ihre Wohnung.