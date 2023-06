Middletons: Prinzessin Kates Eltern hinterlassen nach Firmenpleite Schulden in Millionenhöhe

Party Pieces ist pleite gegangen. Verärgerte Gläubiger sagen nun, das Unternehmen habe Schulden in Höhe von rund 2,6 Millionen Pfund, und bezeichneten den Zusammenbruch als «Verrat».

Carole und Michael Middleton führten einst eine Firma namens Party Pieces, die so erfolgreich war, dass sie all ihre drei Kinder auf das private Marlborough College schicken konnten.

Die Eltern der britischen Prinzessin Kate hinterlassen nach der Pleite ihres Versands für Party-Artikel Schulden in Millionenhöhe. Aus dem am Donnerstag vorgelegten Bericht des Insolvenzverwalters geht hervor, dass die Firma knapp 2,6 Millionen britische Pfund (drei Millionen Euro) nicht begleichen konnte. Darunter waren auch mehr als 600.000 Pfund an nicht gezahlten Steuern.