Pleite-Skandal: «Prinzessin Kates Mutter hat mich betrogen» – Lieferanten wüten gegen die Middletons

Party Pieces ist pleite gegangen. Verärgerte Gläubiger sagen nun, das Unternehmen habe Schulden in Höhe von rund 2,6 Millionen Pfund, und bezeichneten den Zusammenbruch als «Verrat».

Carole und Michael Middleton führten einst eine Firma namens Party Pieces, die so erfolgreich war, dass sie all ihre drei Kinder auf das private Marlborough College schicken konnten.

Die Anfänge

1987 richtete Carole Middleton den fünften Geburtstag ihrer ältesten Tochter Kate aus. Für die Partydekoration konnte sie lediglich Clownteller finden – zu unkreativ für die einstige Flugbegleiterin. Aus diesem Grund kam ihr eine Idee und sie fing an, am Küchentisch an ihrer Zukunft zu basteln: die Geburtsstunde von Party Pieces.