Hommage an die Queen: Prinzessin Lilibet erhält von ihrem Opa König Charles ein besonderes Geschenk

Prinzessin Lilibet von Sussex feiert Geburtstag. Die mittlerweile zweijährige Tochter von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) hat von ihrem Opa König Charles III. (74) ein ganz besonderes Geschenk erhalten: ein maßgeschneidertes Spielhaus. Besonders rührend ist die Geste, da sie an die im letzten September verstorbene Queen Elizabeth II erinnert. Als Kind hat die Queen nämlich mit ihrer kleinen Schwester Prinzessin Margaret selbst in so einem Haus gespielt.

Die Queen soll das zweistöckige Haus mit dem Namen «Bwthyn Bach» im Alter von sechs Jahren erhalten haben. Aufgestellt wurde es in der Royal Lodge in Windsor, wie es in einem «BBC»-Bericht heißt. Mittlerweile wurde es an Prinz William und Prinzessin Kates Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) weitergegeben.

Obwohl König Charles seine Enkelin Lilibet bislang kaum gesehen hat, war es ihm offenbar ein Anliegen, dass auch sie sich in so einem Spielhaus austoben kann. Damit das XXL-Geschenk rechtzeitig fertig ist, soll der Regent das Spielhaus bereits vor Wochen in Auftrag gegeben haben. Es dürfte im Garten des Hauses der Sussexes in Montecito, Los Angeles, ausgestellt werden, wo bereits das «Chick Inn» für Archies Haushühner steht.

Gartenparty für Prinzessin Lilibet

Damit dürfte einem unvergesslichen Kindergeburtstag für die Sussex-Prinzessin in ihrem Zuhause in Los Angeles wohl nichts mehr im Wege stehen. Zu den möglichen Gästen gehören vermutlich Olympia (5), die Tochter der schwangeren Tennislegende Serena Williams (41), die mit Herzogin Meghan befreundet ist. Auch Daisy, die zweijährige Tochter von Orlando Bloom (46) und Katy Perry (38) dürfte, da sie Nachbarn sind, auf die Party der Sussexes eingeladen sein. Apropos Nachbarschaft: Auch Ellen DeGeneres (66), die ein gutes Verhältnis mit der Familie pflegt, lässt sich die royale Gartenparty mit Sicherheit nicht entgehen.

Bestimmt vor Ort ist Grosi Daria Ragland (66), die Mutter von Meghan, die eine wichtige Rolle im Leben ihrer geliebten Enkel spielt. Da eine Freundschaft zwischen den Sussexes und Cameron Diaz (50) und Musiker Benji Maiden (44) entstanden sein soll, könnten auch sie gemeinsam mit Töchterchen Raddix (3) Lily einen Besuch abstatten.