«Nicht rechtzeitig reagiert» - Prinzessin Mary wurde von eigenem Leibwächter angefahren

Wie ihr damaliger Bodyguard Torben Vigh nun in seinem Buch «Mine 30 aar som livvagt» schreibt, habe er seine königliche Klientin angefahren.

Eigentlich sind Personenschützer für den Schutz und die Sicherheit ihrer berühmten Klientinnen und Klienten zuständig. Der ehemalige Bodyguard von Prinzessin Mary verrät in seinem Buch nun allerdings, dass er die 50-Jährige einst selbst in Gefahr gebracht hat. Torben Vigh hat die Ehefrau vom dänischen Thronfolger, Kronprinz Frederik (53), mit dem Auto angefahren.

2014 habe er die 50-Jährige eskortiert, als sie ihren Sohn Prinz Christian (16) zur Schule in Hellerup im Großraum Kopenhagen brachte. Mary fuhr vor ihm und sei in einem Tesla, der ihrem Mann gehörte, unterwegs gewesen.

«Es regnete stark und ich fuhr wie üblich dicht an ihrem Auto vor mir, um zu verhindern, dass sich andere Autos einfädelten, was unseren Abstand vergrößert hätte», schreibt der königliche Ex-Leibwächter in «Mine 30 aar som livvagt» (zu Deutsch: «Meine 30 Jahre als Leibwächter»). Plötzlich habe die Kronprinzessin bei einer gelben Ampel gebremst und «ich schaffte es nicht mehr, zu reagieren.»