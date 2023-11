Prinzessin Sofia: Das ist die Schwester im Schatten von Spaniens Thronerbin

Am Dienstag wurde Prinzessin Leonor volljährig. Wie es die Tradition will, legte sie an diesem Tag im Madrider Kongress einen Eid ab auf die spanische Verfassung. Während sich alle Augen auf Prinzessin Leonor im weißen Hosenanzug richteten, stand Sofia wenige Meter daneben und tat, was sie so oft tut: ihre Schwester unterstützen. Dabei trug Sofia ein Cape-Kleid in Leonors Lieblingsfarbe: blau.