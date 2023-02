Unfall in Luxemburg :

Unfall in Luxemburg : Priscilla rettete ihrer Tochter das Leben und verlor fast das eigene

An dieser Kreuzung ereignete sich der tragische Unfall. Vincent Lescaut

Das Leben der 41-jährigen Priscilla, Mutter von fünf Kindern, änderte sich schlagartig in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar, als sie ein Restaurant verließ. Ihrer 16-jährigen Tochter rettete sie das Leben, wurde selbst jedoch schwer verletzt. Nachdem Priscilla von einem Auto erfasst wurde, an dessen Steuer ein Betrunkener saß, wurde sie umgehend ins Krankenhaus Robert-Schuman gebracht, wo sie mehrfach operiert werden musste und mehrere Wochen im Koma lag. Erinnerungen hat die an den fatalen Unfall keine. Priscillas Tante hingegen schon: «Als sie das Auto auf sich zukommen sah, hat sie gedankenschnell ihre Tochter zur Seite stoßen können, die deshalb unbeschadet davonkam», erzählt sie L'essentiel.

Fünf Wochen sind seit jenem tragischen Tag vergangen, doch noch immer kann Priscilla aufgrund multipler Beinfrakturen nicht wieder gehen. Mittlerweile wurde sie in ein Krankenhaus in Metz verlegt – eine kleine Erleichterung für die in der französischen Region Moselle ansässige Familie. Ihr berufstätiger Ehemann muss sich seit dem Unfall alleine um die Versorgung der Kinder kümmern, dass die Familie keine Erfahrung im Umgang mit juristischen Angelegenheiten hat, belastet sie zusätzlich.