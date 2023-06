Luxemburg: Privater Cannbis-Anbau könnte schon bald starten

Das «Ja» der Abgeordneten zum Cannabisgesetz am heutigen Mittwoch gilt als reine Formalie. Bei endgültiger Verabschiedung wird volljährigen Bürgerinnen und Bürgern der Konsum und Anbau von bis zu vier Cannabispflanzen im privaten Bereich erlaubt. Doch wann dürfen Interessenten des privaten Cannabisanbaus mit dem Pflanzen des berauschenden Krauts beginnen?

Die Antwort darauf ist recht unkompliziert: Sobald das Gesetz verabschiedet und im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Dies könnte schon «Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche» der Fall sein, wie eine anonyme Quelle prognostiziert hatte. Das zuständige Ministerium widerspricht nicht, von Juli sei die Rede gewesen, so die Behörde. «Da das Saatgut für den Eigenanbau in Luxemburg noch nicht im Handel erhältlich ist, werden die Menschen gezwungen sein, sich dieses online oder im Ausland zu beschaffen», erklärt das Justizministerium indes. Dabei muss jedoch der legale Verkauf des Saatguts in den jeweiligen Ländern zwingend gegeben sein.