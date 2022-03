Luc Frieden : «Privatsphäre der Bank- Kunden besser schützen»

LUXEMBURG – Beim Treffen mit seiner Schweizer Kollegin hat sich Finanzminister Luc Frieden für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Finanzplätzen ausgesprochen.

Die Schweizer Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf hat am Dienstag in Luxemburg mit Jean-Claude Juncker und Luc Frieden über die Zukunft der Finanzplätze diskutiert.

Die Zukunft der europäischen Finanzplätze war Hauptthema eines Treffens zwischen Premierminister Jean-Claude Juncker, Finanzminister Luc Frieden und der Schweizer Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf am Dienstag in Luxemburg.

Luc Frieden rief im Anschluss an die Gespräche die internationalen Finanzplätze dazu auf, in die Offensive zu gehen, um das Recht auf Datenschutz für die Kunden zu schützen. «Wir müssen die Koordination zwischen den Finanzplätzen verstärken und uns auf eine Definition dessen einigen, was der Schutz der Privatsphäre in Bezug auf die unverzichtbare und unausweichliche Steuerehrlichkeit bedeutet», sagte Frieden laut der Nachrichtenagentur AFP.