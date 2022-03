In Luxemburg : Pro Jahr werden 700 Fahrer ohne «Lappen» erwischt

LUXEMBURG – Immer wieder stoßen die Polizisten bei Kontrollen auf abgelaufene Führerscheine – viele Fahrer sind aber auch ohne eine gültige Steuervignette unterwegs.

In regelmäßigen Abständen meldet die Police Grand-Ducale, dass ihre Beamten wieder einmal einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen haben, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. In den vergangenen drei Jahren war das im Großherzogtum insgesamt 2083 Mal der Fall – 703 Fälle wurden im Jahr 2015 registriert, 725 in 2016 und 655 in 2017. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort des Ministers für Innere Sicherheit, Étienne Schneider (LSAP) hervor.